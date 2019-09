Gold: Massive Zuflüsse bei weltgrößtem Gold-ETF

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 80,6% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Mit dem Krisenschutz möchten sich Anleger vor einer befürchteten weltweiten Wirtschaftsschwäche schützen. Von dieser Entwicklung profitierte unter anderem der weltgrößte Gold -ETF SPDR Gold Shares. Dessen gehaltene Goldmenge kletterte nämlich im August um 54,89 Tonnen auf 878,31 Tonnen. In den kommenden Handelstagen dürften sich die Akteure an den Goldmärkten vor allem für die zahlreichen zur Bekanntgabe anstehenden Einkaufsmanagerindizes sowie die Datenflut vom US-Arbeitsmarkt stark interessieren. Für erhöhte Spannung wäre damit auf jeden Fall gesorgt.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 5,00 auf 1.534,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Anhaltend trübe Aussichten

Seit dem gestrigen Sonntag verlangen die Chinesen unter anderem einen Sonderzoll in Höhe von fünf Prozent auf Rohöl aus den USA. Damit geht der Handelskonflikt in eine neue Runde und dürfte das Wachstum der Weltwirtschaft weiterhin bremsen. So meldete zum Beispiel Südkorea am Wochenende einen Einbruch der Exporte um 13,6 Prozent und einen Rückgang der Importe um 4,2 Prozent. Auch der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes macht wenig Hoffnung. Zum neunten Mal in Folge gab es bei den US-Bohraktivitäten ein Minus zu vermelden. Im Vergleich zur Vorwoche hat sich in den USA die Zahl der Öl-Bohranlagen von 754 auf 742 reduziert.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,01 auf 55,09 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,29 auf 58,96 Dollar zurückfiel.







Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com