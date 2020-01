Gold: US-Aktien hui, Gold ebenfalls freundlich

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

So fiel zum Beispiel das BIP-Wachstum der chinesischen Wirtschaft im vierten Quartal mit 6,0 Prozent p.a. einen Tick besser als erwartet aus. Bei der Industrieproduktion bzw. den Einzelhandelsumsätzen waren im Dezember Zuwächse in Höhe von 6,9 bzw. 8,0 Prozent p.a. gemeldet worden. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten wurden jährliche Wachstumsraten von lediglich 5,7 bzw. 7,5 Prozent prognostiziert. Normalerweise wäre dies ein Grund für eine nachlassende Risikoaversität gewesen, aber offensichtlich haben viele Investoren nach wie vor ein ausgeprägtes Schutzbedürfnis und ein starkes Interesse an Aktien. Am gestrigen Donnerstag setzten wichtige ihre Rekordfahrt weiterhin fort.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 5,90 auf 1.556,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Ruhiger Wochenausklang?

Wie freitags gewohnt, wird gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Ölmärkten sorgen. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,02 auf 58,50 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,02 auf 64,60 Dollar zurückfiel.







Bildquellen: Worldpics / Shutterstock.com, elen_studio / Shutterstock.com