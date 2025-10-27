DAX24.267 +0,1%Est505.710 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,81 +6,2%Nas23.564 +1,6%Bitcoin98.697 +0,3%Euro1,1638 +0,1%Öl66,25 +0,9%Gold3.982 -2,4%
Goldpreis fällt deutlich - Notierung rutscht unter 4.000 US-Dollar

27.10.25 16:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
3.981,04 USD -98,15 USD -2,41%
News

LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Montag die Verluste der vergangenen Woche fortgesetzt und ist mit der Aussicht auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China unter 4.000 US-Dollar gefallen. Am Nachmittag beschleunigte sich der Preisrückgang deutlich und eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) wurde bei 3.988 Dollar gehandelt. Das sind etwa 124 Dollar weniger am Freitag. Bereits in der vergangenen Woche war der Goldpreis deutlich gefallen, nachdem er zuletzt am 20. Oktober ein Rekordhoch bei 4.381 Dollar erreicht hatte.

Vor einem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping haben sich beide Länder im Zoll- und Handelsstreit angenähert und sind zu einer vorläufigen Einigung gelangt. Dies bremste die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlegen, zu denen auch Gold gezählt wird.

Mit den jüngsten Preisrückgängen ist der Höhenflug des Goldpreises vorerst beendet. Trotz des jüngsten Rückgangs hat ist das Edelmetall seit Beginn des Jahres um mehr als 50 Prozent teurer geworden. Neben der Flucht in sichere Anlagehäfen im Zuge geopolitischen Risiken und der Furcht vor den Folgen der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung haben auch die Spekulation auf sinkende Zinsen und die Goldkäufe durch Zentralbanken die Notierungen über Monate hinweg immer weiter nach oben getrieben.mn. Hier wurde die Feinunze zuletzt bei 46,24 Dollar gehandelt und damit etwa fünf Prozent tiefer als am Freitag. Auch beim Silber hatte es in den vergangenen Monaten einen enormen Anstieg gegeben, wobei der Wert seit Beginn des Jahres um etwa 56 Prozent gestiegen ist./jkr/jsl/he

