COT-Report: Gold - Großspekulanten haben keine Lust auf Gold

Mit dem allgemeinen Interesse an Gold -Futures ging es ebenfalls deutlich bergab. So hat sich die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) in der Woche zum 3. April von 529.690 auf 493.141 Kontrakte (-6,9 Prozent) kräftig reduziert. Auch die kumulierte Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) großer und kleiner Terminspekulanten musste einen "deftigen Rückschlag" hinnehmen. Sie reduzierte sich auf Wochensicht von 226.360 auf 188.865 Kontrakte (-18,1 Prozent). Hauptverantwortlich für diese Entwicklung waren vor allem die Transaktionen der großen Terminspekulanten (Non-Commercials). Diese haben nämlich ihre Netto-Long-Position von 203.354 auf 166.589 Futures (-18,1 Prozent) zurückgefahren, während bei Kleinspekulanten (Non-Reportables) lediglich ein Minus von 23.006 auf 22.276 Kontrakte (-3,2 Prozent) zu beobachten war. Sollte der aktuelle Handelsstreit zwischen den US-Amerikanern und den Chinesen zu einem Handelskrieg mutieren, dürfte die Stimmung an den Terminmärkten höchstwahrscheinlich wieder drehen.

Gold ohne eindeutigen Trend

Der Goldpreis reagierte auf die heiße Diskussion um einen drohenden Handelskrieg bislang relativ cool. Noch scheinen die Finanzmarktakteure die harschen Töne Trumps lediglich als "heiße Luft" zu interpretieren. Die Vergeltungsmaßnahmen der Chinesen, die vor allem Trump-Wähler wie zum Beispiel Farmer getroffen haben, scheinen dem protektionistisch veranlagten US-Präsidenten gar nicht zu schmecken. Sollte sich jedoch die Spirale der Strafzölle weiterdrehen, könnte sich die aktuell zu beobachtende Nervosität durchaus in einer erhöhten Nachfrage bei dem Krisenschutz niederschlagen. Noch scheint dies aber nicht der Fall zu sein.







