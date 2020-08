Goldpreis: 2.000-Dollar-Marke zurückerobert

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Der US-Milliardär und Chef von Berkshire Hathaway war noch nie ein Fan von Gold. Mit seinem Investment in das kanadische Goldminenunternehmen Barrick Gold in Höhe von 564 Millionen Dollar scheint er diese Ansicht etwas revidiert zu haben. Dem Goldpreis verhalf dies zu einem Tagesgewinn von über zwei Prozent. Viele Investoren setzen weiterhin über den weltgrößten Gold-ETF direkt auf den Krisenschutz. Zum gestrigen Wochenstart erhöhte sich dessen gehaltene Goldmenge von 1.248,29 auf 1.252,38 Tonnen. Die Chance, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, dürfte angesichts der ultralockeren Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken relativ hoch sein.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 14,20 auf 2.012,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: OPEC-Treffen mit Spannung erwartet

Morgen treffen sich die OPEC-plus-Staaten um über ihre weitere Förderpolitik zu beraten. Für ein hohes Maß an Spannung wäre somit auf jeden Fall gesorgt. Nach US-Börsenschluss könnte zudem der Wochenbericht des American Petroleum Institute über die gelagerten Ölmengen neue Impulse generieren. Beim letzten Update wurde ein Rückgang um 4,4 Millionen Barrel gemeldet. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten erwarten Analysten nun ein Minus von 2,5 Millionen Barrel.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 8.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,19 auf 42,70 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,17 auf 45,20 Dollar zurückfiel.







Bildquellen: Worldpics / Shutterstock.com, Taiga / Shutterstock.com