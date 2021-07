Goldpreis: Aktuelle Inflationsraten im Blick

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Das heißt: Ein Bargeldvermögen von bspw. 100.000 Euro verliert innerhalb eines Jahres 2.300 Euro an Kaufkraft. Goldbesitzer tauschen dieses Verlustrisiko in ein Preisschwankungsrisiko ein und hoffen darauf, dass insbesondere auf lange Sicht das gelbe Edelmetall die Inflation durch Wertsteigerungen ausgleichen kann. Am morgigen Mittwoch erfahren die Marktakteure, wie sich in den USA die Geldentwertung entwickelt hat. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich diese von 5,0 auf 4,9 Prozent p.a. leicht ermäßigt haben. Für eine Entwarnung an der "Preisfront" dürfte es aber noch zu früh sein, schließlich funktioniert die Versorgung mit Rohstoffen und Logistikdienstleistungen derzeit alles andere als rund.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 1,20 auf 1.807,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Chinas Handelsbilanz überrascht positiv

Am frühen Morgen veröffentlichte China seine Handelsbilanz für den Monat Juni. Mit einem Exportwachstum von 32,2 Prozent und einem Anstieg der Importe um 36,7 Prozent entwickelte sich Chinas Wirtschaft stärker als erwartet und verhalf dadurch dem Ölpreis zu einer leichten Erholung. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der für 22.30 Uhr angekündigte Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen. Dessen Tendenz könnte dann den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen. Zur Erinnerung: Vor einer Woche wurde ein Lagerminus von fast acht Millionen Barrel ausgewiesen.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,18 auf 74,28 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,16 auf 75,32 Dollar anzog.





