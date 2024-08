Goldpreis: Auf Kurs in Richtung Allzeithoch

Goldpreis und Ölpreis

Auf die gestrigen Statements der US-Notenbank Fed reagierte der Goldpreis positiv und bewegt sich nunmehr weiter in Richtung Allzeithoch.

von Jörg Bernhard



Derzeit deutet alles darauf hin, dass am 18. September eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte erfolgen wird. Anstehende Daten vom US-Arbeitsmarkt könnten dem Ölpreis neue Impulse in die eine oder andere Richtung liefern. Am heutigen Donnerstag stehen der Challengerbericht über Stellenstreichungen (13.30 Uhr) sowie die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe zur Bekanntgabe an. Richtig spannend wird es allerdings am Freitag. Um 14.30 Uhr wird nämlich dann der Monatsbericht des US-Arbeitsministeriums für Juli veröffentlicht. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll die Arbeitslosenrate bei 4,1 Prozent verharren und die Zahl neu geschaffener Stellen von 206.000 auf 175.000 gesunken sein. Geopolitische Aspekte dürften das gelbe Edelmetall angesichts der gestiegenen Kriegsgefahr zwischen Israel und dem Iran aber ebenfalls beeinflussen.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit deutlich steigenden Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 17,10 auf 2.490,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Anhaltende Aufwärtsbewegung

Mit den wachsenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sorgen sich die Akteure an den Ölmärkten wieder verstärkt um die Angebotsseite. Sollte der aktuelle Stellvertreter-Krieg zwischen dem Iran und Israel zu einer direkten militärischen Konfrontation führen, befürchten Marktbeobachter zum Beispiel die Blockade der Straße von Hormus, einer für den Öltransport extrem wichtigen Route. Weiteren Rückenwind erhielt der fossile Energieträger aber auch durch die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA und die höher als erwarteten Lagerrückgänge bei Rohöl und Benzin in den USA.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,45 auf 78,61 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,66 auf 81,50 Dollar anzog.





