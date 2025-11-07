DAX23.820 +0,4%Est505.632 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,76 -1,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin88.217 +0,5%Euro1,1539 -0,1%Öl64,08 +0,8%Gold4.006 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 NEL ASA A0B733 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach bewegter Woche: DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Daimler Truck: Gewinneinbruch
Top News
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Eli Lilly-Aktie steigt, Novo Nordisk fällt: Arzneimittelriesen senken US-Preise für Abnehm-Medikamente Eli Lilly-Aktie steigt, Novo Nordisk fällt: Arzneimittelriesen senken US-Preise für Abnehm-Medikamente
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Auf Tuchfühlung mit Marke von 4.000 Dollar

07.11.25 08:28 Uhr
Gold knackt 4.000-Dollar-Schallmauer fast - Anleger stürzen sich auf Krisenmetall! | finanzen.net

Im frühen Freitagshandel erhält der Goldpreis Rückenwind durch die leichte Dollarschwäche und kehrte mittlerweile wieder in Richtung der 4.000-Dollar-Marke zurück.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.005,28 USD 28,16 USD 0,71%
News
Ölpreis (Brent)
64,07 USD 0,50 USD 0,79%
News
Ölpreis (WTI)
60,05 USD 0,62 USD 1,04%
News

von Jörg Bernhard

Der Dollarindex unterschritt am gestrigen Donnerstag die Marke von 100 Punkten, weil schwache US-Arbeitsmarkdaten eine Zinssenkung am 10. Dezember wahrscheinlicher gemacht hat. Aktuelle Daten deuten darauf hin, dass die US-Wirtschaft im Oktober Arbeitsplätze verloren hat, vor allem im Regierungs- und Einzelhandelssektor. Zudem führten Kostensenkungen und der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu einem deutlichen Anstieg der angekündigten Entlassungen. Außerdem förderte der anhaltende Regierungsstillstand in Washington das Interesse an sicheren Anlagen wie Gold. Aus charttechnischer Sicht bildete die Krisenwährung in den vergangenen Wochen im Bereich von 3.900 Dollar ein Boden aus. Um keinen chartinduzierten Verkaufsdruck aufkommen zu lassen, sollte dieser möglichst nicht verletzt werden. Neue Impulse könnte das gelbe Edelmetall am Nachmittag erfahren, wenn einerseits die Uni Michigan diverse Konjunkturindikatoren veröffentlichen wird und andererseits Statements zweier US-Notenbanker anstehen.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis 8.05 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 24,80 auf 4.015,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Erholungstendenz vor dem Wochenende

Obwohl China am frühen Morgen schwächer als erwartete Im- und Exportzahlen für den Monat Oktober gemeldet hat, zeigte sich der Ölpreis erholt. Dennoch droht der zweite Wochenverlust in Folge. Gestützt durch eine hohe Auslastung der Raffinerien ging es mit den chinesischen Ölimporten gegenüber dem Vormonat zwar um 2,3 Prozent und auf Jahressicht um 8,2 Prozent nach oben, Sorgen über die wirtschaftlichen Folgen des längsten Regierungsstillstands in der US-Geschichte führten jedoch zu einer starken Verunsicherung der Marktakteure.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.05 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,71 auf 60,14 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,73 auf 64,11 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com, Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis