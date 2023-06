Goldpreis: Dollar pfui, Gold hui

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Verantwortlich für den Preissprung bei Gold war die gestiegene Aussicht auf eine Zinspause der Fed bei ihrer am Dienstag und Mittwoch stattfindenden Sitzung. Aktuell beläuft sich die Wahrscheinlichkeit für ein solches Szenario auf 76 Prozent. Für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit dürfte nun der für den Abend anberaumte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC sorgen, der über die aktuelle Stimmung an den Terminmärkten informiert. Dieser steht um 21.30 Uhr zur Bekanntgabe an. In der kommenden Woche dürften jedoch vor allem aktuelle Inflationsdaten aus den USA mit Argusaugen beobachtet werden, schließlich gilt die Entwicklung der Konsumentenpreise als wichtiger Einflussfaktor auf die US- Geldpolitik .Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 7.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 0,70 auf 1.977,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Zweiter Wochenverlust in Folge

Dem fossilen Energieträger droht der zweite Wochenverlust in Folge. Obwohl die freiwillige Förderkürzung der Saudis zum Wochenstart noch für Kauflaune gesorgt hatte, drückten nachfolgend enttäuschende Konjunkturdaten aus China auf die Stimmung der Marktakteure. Höher als erwartete US-Ölreserven erwiesen sich als zusätzlicher Belastungsfaktor. Am Abend wird die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,52 auf 70,77 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,54 auf 75,42 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: farbled / Shutterstock.com, Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com