Goldpreis und Ölpreis

Eine niedriger als erwartet ausgefallene US-Inflationsrate in Höhe von 3,0 Prozent hievte den Goldpreis über die Marke von 2.400 Dollar.

von Jörg Bernhard



Bei der Kerninflation gab es einen Rückgang von 3,4 auf 3,3 Prozent zu vermelden. Um 14.30 Uhr stehen nun noch die US-Produzentenpreise zur Bekanntgabe an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten wird ein leichter Anstieg von 2,2 auf 2,3 Prozent p.a. erwartet. Bei einer positiven Überraschung dürfte das gelbe Edelmetall den dritten Wochengewinn in Folge verbuchen. Aktuell beläuft sich das Plus auf 0,6 Prozent. Für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit dürfte am Abend aber auch der Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC sorgen. Vor einer Woche wies dieser sowohl unter Großspekulanten (Non-Commercials) als auch unter Kleinspekulanten (Non-Reportables) einen leicht nachlassenden Optimismus aus. Besonders interessant: Große Terminspekulanten haben bei Gold-Futures ihre Short-Position auf 38.600 Kontrakte zurückgefahren, was den niedrigsten Stand seit über vier Jahren darstellt.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 8,90 auf 2.413,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Im Plus dank Zinshoffnung

Die gestrigen Inflationsdaten aus den USA haben dank der Aussicht auf eine baldige Zinssenkung dem fossilen Energieträger in höhere Regionen verholfen. Mittlerweile zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group eine Wahrscheinlichkeit von über 92 Prozent an, dass die US-Leitzinsen bei der Fed-Sitzung am 18. September niedriger als heute ausfallen werden. Vor einem Monat lag dieser Wert bei lediglich 65 Prozent. Außerdem veröffentlicht die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes um 19.00 Uhr ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, könnte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,32 auf 82,94 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,21 auf 85,61 Dollar anzog.





