Goldpreis: Freundlicher Wochenausklang

Goldpreis und Ölpreis

Der Goldpreis zeigt sich vor dem Wochenende relativ freundlich und bewegt sich aktuell leicht über dem Niveau der Vorwoche.

von Jörg Bernhard



Mit 2,4 Prozent p.a. fiel die US-Inflationsrate im September einen Tick höher als erwartet aus. Weil die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe mit 258.000 signifikant höher als prognostiziert ausgefallen war, bleibt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte weiterhin ausgesprochen hoch. Am Nachmittag dürften sich die Marktakteure für die Bekanntgabe der US-Produzentenpreise stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich deren Wachstum von 1,7 auf 1,6 Prozent etwas verlangsamt haben. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte am Abend der für den Abend anberaumte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) sorgen. Dieser war in den vergangenen beiden Wochen durch eine wachsende Skepsis unter großen Terminspekulanten (Non-Commercials) gekennzeichnet.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis 8.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 22,80 auf 2.662,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Wenig Bewegung

Am gestrigen Donnerstag beriet das israelische Sicherheitskabinett über den noch ausstehenden Angriff auf Israel. Sollte es zu einem Angriff auf die iranische Ölindustrie kommen, droht zum einen ein Wegfall von Angebot und zum anderen eine Blockade wichtiger Öltransportrouten, insbesondere nach Europa. Aus charttechnischer Sicht stellt sich die Lage des Ölpreises derzeit relativ spannend dar, schließlich bewegt sich der fossile Energieträger in unmittelbarer Nähe zur 200-Tage-Linie, die in der Chartlehre als wichtiger Indikator fungiert.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,36 auf 75,49 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,44 auf 78,96 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net