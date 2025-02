Goldpreis: Handelskrieg führt zu neuem Rekordhoch

Goldpreis und Ölpreis

Anleger investieren aufgrund des von Donald Trump ausgelösten Handelskriegs verstärkt in die altbewährte Krisenwährung Gold.

von Jörg Bernhard



US-Präsident Trump verschob zwar die Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada, setzte jedoch in dieser Woche einen Zoll von 10 Prozent auf alle Importe aus China in Kraft. Dies veranlasste Peking dazu, Vergeltungszölle auf US-Energieprodukte anzukündigen, die nächste Woche in Kraft treten sollen. Unterdessen signalisierte das FedWatch-Tool des US-Terminbörsenbetreibers CME Group die Markterwartung von zwei Zinssenkungen in diesem Jahr - im Gegensatz zum breiten Konsens des Vormonats, der keine Zinssenkungen vorsah. Diese Aussicht wurde durch die im jüngsten Bericht über die niedriger als erwarteten offenen Stellen (JOLTS) sowie einen stärker als erwartet ausgefallenen Rückgang der Industrieaufträge auf ein Sechsmonatstief untermauert. Nun sorgt der für den Nachmittag anberaumte ADP-Monatsbericht (14.15 Uhr) für erhöhte Spannung. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl neuer Stellen von 122.000 auf 150.000 erhöht haben.



Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 7.40 (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 12,40 auf 2.888,20 Dollar pro Feinunze.

Ölpreis: Versuch einer Bodenbildung

Die Sorgen über einen Handelskrieg zwischen den USA und China haben bislang noch nicht zu einem nennenswerten Preiseinbruch des fossilen Energieträgers geführt. Auch der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute, der ein höher als erwartetes Lagerplus in Höhe von 5,025 Millionen Barrel ausgewiesen hat, verpuffte bislang ohne größere Wirkung. Nun warten die Akteure an den Ölmärkten auf den Wochenbericht der Energy Information Administration (16.30 Uhr). Analysten rechnen mit einem Anstieg der gelagerten Ölmengen um 3,2 Millionen Barrel, während bei Benzin und Destillaten Rückgänge in Höhe von 900.000 bzw. 2,1 Millionen Barrel prognostiziert werden.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,05 auf 72,65 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,14 auf 76,06 Dollar zurückfiel.



