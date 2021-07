Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Protokoll

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Um 20.00 Uhr erfahren die Marktakteure Einzelheiten über die Gemütslage der US-Notenbanker bei der jüngsten Fed-Sitzung. Damals überraschten sie mit unerwartet "falkenhaften" Tönen. So seien bereits Ende 2023 zwei Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte möglich. In den vergangenen Tagen wurden sogar Stimmen laut, die bereits im kommenden Jahr Zinserhöhungen für möglich halten. Weil sowohl die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen als auch der Dollarindex leicht nach unten tendierten, verbuchte der Goldpreis Zuwächse und pendelt im frühen Mittwochshandel um die Marke von 1.800 Dollar.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 3,60 auf 1.797,80 Dollar pro Feinunze.

OPEC-Unsicherheiten belasten

Nach dem massiven Preiseinbruch des Vortags von mehr als zwei Prozent bei WTI und über drei Prozent bei Brent versucht sich der fossile Energieträger aktuell an einer Stabilisierung. Nach dem Scheitern der OPEC-Verhandlungen über künftige Förderquoten, wird nun befürchtet, dass sich die Produktionsländer nicht mehr an ihre Zusagen halten und es zu einem Preiskrieg kommen könnte. Bei stark steigenden Ölmengen würden fallende Ölpreise drohen. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) sorgen, dessen Veröffentlichung wegen des US-Feiertags am Montag einen Tag später als üblich erfolgt. Sein Tenor könnte die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen. Vor einer Woche wurde mit 8,15 Millionen Barrel ein stärker als erwarteter Lagerrückgang gemeldet.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,07 auf 73,44 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,01 auf 74,52 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com, Juri / Shutterstock.com