Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Sitzung

Weil der Verkaufsdruck bei US-Staatsanleihen nachgelassen hat und damit der Zinsanstieg gebremst wurde, zeigten sich Investoren wieder interessiert an einem Goldinvestment. Doch die Aussicht auf ein Ende der Pandemie und einen starken Konjunkturboom hat die Anziehungskraft des gelben Edelmetalls als sicheren Hafen in unsicheren Zeiten geschwächt. Die anhaltende Rekordfahrt des Dow-Jones stärkt diese Argumentation. Am Nachmittag dürften die zur Bekanntgabe anstehenden US-Einzelhandelsumsätze (14.30 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll deren Wachstum im Februar gegenüber dem Vormonat von plus 5,3 Prozent auf minus 0,5 Prozent eingebrochen sein.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 0,20 auf 1.729,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Nachfragesorgen nehmen zu

Im frühen Dienstagshandel tendiert der Ölpreis leicht bergab. Auf die Stimmung drücken derzeit die Sorgen um eine schwache europäische Ölnachfrage, nachdem mehrere Länder Astrazeneca-Impfungen gestoppt haben. In den USA belastet zudem ein Überangebot an Öl, was durch die Kältewelle im Vormonat verursacht worden war, dessen Preis. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist. Je nach Tenor könnte er die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen. Analysten rechnen laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters mit einem Lagerplus von weniger als einer Million Barrel.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,72 auf 64,67 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,73 auf 68,15 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Africa Studio / Shutterstock.com, tankist276 / Shutterstock.com