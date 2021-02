Goldpreis: Hochspannung wegen US-Arbeitsmarktbericht

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Stärker als erwartete Daten vom US-Arbeitsmarkt haben die Talfahrt beschleunigt, da die Zahl neuer Arbeitsloser mit 779.000 erheblich geringer als erwartet ausgefallen war. Am Nachmittag steht erneut der US-Arbeitsmarkt im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Um 14.30 Uhr wird nämlich das US-Arbeitsministerium seinen Januarbericht zur Lage am US-Arbeitsmarkt veröffentlichen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll die Arbeitslosenrate bei 6,7 Prozent verharren und die Zahl neu geschaffener Stellen um 50.000 (Dezember: minus 140.000) gestiegen sein. Am Abend folgt dann noch der Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) über die Stimmung an den Terminmärkten.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 6,40 auf 1.797,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Gute Laune dank OPEC+ und EIA

Nach dem jüngsten Preisanstieg um fünf Dollar innerhalb von fünf Handelstagen, hat sich mittlerweile ein Wochengewinn von über sieben Prozent eingestellt. Nun warten die Marktakteure auf den Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes (19.00 Uhr). Dieser informiert über die nordamerikanischen Bohraktivitäten und dürfte dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Sollte es hier zu überraschenden Entwicklungen kommen, könnte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,39 auf 56,62 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,34 auf 59,18 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kotomiti Okuma / Shutterstock.com, Africa Studio / Shutterstock.com