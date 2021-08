Goldpreis: Inflationsdaten und Fed-Protokoll ante portas

Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die britische Inflation gegenüber dem Vormonat von 2,3 auf 2,5 Prozent p.a. beschleunigt haben, während sich in der Eurozone die Teuerungsrate von 2,2 auf 1,9 Prozent verlangsamt haben soll. Außerdem dürfte am Abend das anstehende Fed-Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Sollte unter den US-Notenbankern taubenhafte Töne auf dem Vormarsch gewesen sein, könnte dies den Goldpreis belasten. Mit Argusaugen dürften die Akteure an den Goldmärkten weiterhin die Entwicklung der US- Renditen sowie den Dollar verfolgen, wenngleich die jüngste Dollarstärke eher ignoriert wurde.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 8.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 5,80 auf 1.793,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leichte Erholungstendenz

Nach vier Handelstagen mit nachgebenden Notierungen versucht sich der Ölpreis zur Wochenmitte an einer Erholung. Der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute beinhaltete ein Lagerminus in Höhe von 1,16 Millionen Barrel und fiel damit etwas geringer als erwartet aus. Neue Impulse könnte der Ölhandel am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die gelagerte Ölmenge um 1,055 Millionen Barrel reduziert haben.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,18 auf 66,77 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,21 auf 69,24 Dollar anzog.





