Goldpreis: Neue Statements von Fed-Chef Powell am Abend?

Der gestrige Wochenauftakt verlief für das gelbe Edelmetall angesichts eines Tagesgewinns in Höhe von einem Prozent relativ erfreulich aus. Weil der Dollar zur Schwäche neigte und die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen auf den niedrigsten Stand seit vier Monaten abgerutscht waren, sorgten "Schnäppchenjäger" für einen leichten Rebound. Dies schlug sich beim weltgrößten Gold -ETF SPDR Gold Shares und dessen gehaltener Goldmenge aber nicht positiv nieder. Sie ermäßigte sich nämlich von 1.053,06 auf 1.049,56 Tonnen. Auch wenn der Goldpreis immer wieder unter Verkaufswellen zu leiden hat, dürfte er mit Blick auf die fundamentalen Faktoren auf lange Sicht weiterhin gefragt bleiben. Digitaler Krisenschutz wie der Bitcoin eignet sich aufgrund der enormen Volatilität als "sicherer Hafen" oder "Ankerwährung eines Portfolios" nur bedingt.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 0,30 auf 1.782,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Atempause nach Kursrally

An den Ölmärkten überwiegen weiterhin die positiven Faktoren. So verflüchtigten sich zum Beispiel Befürchtungen, dass iranisches Öl bald an den Weltmarkt zurückkehren könnte. Positiv wirkten sich auch Prognosen einer anziehenden Ölnachfrage aus. Analysten der Bank of America halten im nächsten Jahr sogar Ölpreise von 100 Dollar für möglich. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen. Dessen Veröffentlichung ist für 22.30 Uhr vorgesehen und könnte je nach Tenor die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die gelagerte Ölmenge in den USA um 3,6 Millionen Barrel reduziert haben.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,10 auf 73,56 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,18 auf 75,08 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com