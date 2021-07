Goldpreis: Optimismus an den Terminmärkten ungebrochen

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Leicht nachgelassen hat indes das allgemeine Interesse an Gold -Futures. So hat sich in der Woche zum 20. Juli die Anzahl offener Kontrakte von 495.800 auf 490.500 Futures (-1,0 Prozent) reduziert. Große Terminspekulanten (Non-Commercials) haben ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 190.800 auf 196.000 Kontrakte (+2,7 Prozent) erhöht, während bei Kleinspekulanten (Non-Reportables) ein Anstieg von 30.200 auf 32.600 Futures (+7,9 Prozent) registriert worden war. Dies war vor allem auf das starke Reduzieren der Short-Seite um über 3.200 Kontrakte zurückzuführen. Grundsätzlich fällt die Zuversicht großer und kleiner Terminspekulanten um einiges geringer als zum Jahresultimo aus.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.25 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 5,60 auf 1.807,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Wochenstart mit negativen Vorzeichen

Positive wie negative Einflussfaktoren befinden sich zum Wochenauftakt in etwa im Gleichgewicht. Auf die Stimmung drückten steigende Corona-Neuinfektionen in mehreren Ländern sowie die Überschwemmungen in China. Weil an den globalen Ölmärkten weiterhin mit einem Angebotsdefizit gerechnet wird, bleibt der fossile Energieträger aber weiterhin gefragt und sein Preis stabil. Der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten wies erneut ein Plus aus. So hat sich in den USA die Zahl der Öl-Bohranlagen von 380 auf 387 erhöht und damit innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.10 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,49 auf 73,61 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,31 auf 73,48 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Taiga / Shutterstock.com, farbled / Shutterstock.com