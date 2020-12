Goldpreis: Optimismus der Terminspekulanten ungebrochen

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Aber auch beim allgemeinen Interesse an Gold -Futures gab es in der Woche zum 8. Dezember positive Vorzeichen zu vermelden. So hat sich die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) innerhalb einer Woche von 538.000 auf 549.500 Futures (+2,1 Prozent) erhöht. Während kleine Terminspekulanten (Non-Reportables) skeptischer geworden sind, war unter großen Terminspekulanten (Non-Commercials) im selben Zeitraum bei der Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) ein Anstieg von 260.300 auf 269.200 Kontrakte (+3,4 Prozent) registriert worden. Noch zuversichtlicher blickte diese Gruppe von Marktakteuren letztmals im März dieses Jahres drein, also unmittelbar vor dem Corona-Crash.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 7,50 auf 1.836,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Positive Vorzeichen zum Wochenstart

Die am frühen Morgen veröffentlichten Daten zur Entwicklung der japanischen Wirtschaft fielen besser als erwartet aus. Morgen stehen aus China besonders wichtige Novemberzahlen zur Industrieproduktion, zum Einzelhandelsumsatz und zur Arbeitslosenrate auf der Agenda. Während sich Europa und Nordamerika weiterhin im "Würgegriff" des aus China stammenden Corona-Virus befindet, herrscht in Chinas Unternehmen fast schon "business as usual". An den Ölmärkten dominieren derzeit die Optimisten das Marktgeschehen. Negative Daten zur aktuellen Entwicklung von Angebot und Nachrichten werden eher ignoriert. Neue Impulse könnte der für den morgigen Dienstag anberaumte Monatsbericht der Internationalen Energieagentur (10.00 Uhr) liefern.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,54 auf 47,11 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,62 auf 50,59 Dollar anzog.







