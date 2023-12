Goldpreis: Rally nach "taubenhaften" Fed-Statements

Goldpreis und Ölpreis

Die deutlichen Hinweise der Fed auf Zinssenkungen im kommenden Jahr haben den Goldpreis in deutlich höhere Regionen ansteigen lassen.

von Jörg Bernhard



Von 19 US-Notenbankern gehen 17 davon aus, dass die US-Leitzinsen Ende 2024 niedriger als heute sein werden. Im Durchschnitt wird mit einer Senkung um 75 Basispunkte gerechnet. Fed-Chef Jerome Powell betonte, dass die Inflation ohne einen größeren Anstieg der Arbeitslosigkeit nachgelassen hat. All dies hat den Dollarindex unter 103 Punkte und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen unter die Marke von vier Prozent fallen lassen. Nun darf man gespannt sein, welchen Tenor die am Nachmittag anstehenden Sitzungen der EZB und Bank of England haben werden. Des Weiteren dürften sich die Marktakteure aber auch für anstehende wichtige US-Konjunkturindikatoren wie die Einzelhandelsumsätze, die Im- und Exportpreise sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl neuer Arbeitsloser nicht verändert haben und bei 220.000 verharren.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 52,40 auf 2.049,70 Dollar pro Feinunze.

Werbung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Rohöl: Anhaltende Erholungstendenz

An den Ölmärkten hat sich die Stimmung aufgehellt. Zum einen, weil das von der US-Energieagentur EIA gemeldete Rohöl-Lagerminus mit 4,3 Millionen Barrel höher als erwartet ausgefallen war. Zum anderen, weil die Aussicht auf sinkende Zinsen die Hoffnung auf eine konjunkturbedingte Belebung der Ölnachfrage hoffen lässt. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger in Kürze durch die Bekanntgabe des Monatsberichts der Internationalen Energieagentur (10.00 Uhr) erfahren.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,32 auf 69,79 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,45 auf 74,41 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net