Goldpreis: Relativ richtungslose Tendenz

Auf die Stimmung drückten zuletzt die Entspannungssignale im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit. Am morgigen Donnerstag dürften die Akteure an den Goldmärkten vor allem die Rede von Fed-Chef Jerome Powell gebannt verfolgen. Die Stimmung unter US-Konsumenten ist zudem ausgesprochen schwach. Ein gestern veröffentlichter Index zum Konsumentenvertrauen fiel schlechter als erwartet aus und markierte den niedrigsten Stand seit sechs Jahren. Beim weltgrößten Gold -ETF SPDR Gold Shares hat die Kauflaune ebenfalls nachgelassen. Nach mehrtägiger Stagnation ermäßigte sich dessen gehaltene Goldmenge von 1.252,38 auf 1.248,87 Tonnen.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis am Terminmarkt mit stabilen Notierungen. Bis gegen 9.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 1,80 auf 1.921,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Hohe US-Produktionsausfälle

Hurrikan Laura hat im Golf von Mexiko bei der täglichen Ölförderung zu Ausfällen von 1,5 Millionen Barrel und bei den Raffinerien zu einer Kürzung von 1,17 Millionen Barrel geführt. Dadurch hat sich der Ölpreis signifikant verteuert. Der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute wies ein Lagerminus in Höhe von 4,5 Millionen Barrel aus. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Außerdem dürfte die Bekanntgabe des Auftragseingangs langlebiger Wirtschaftsgüter (14.30 Uhr) für erhöhte Spannung sorgen.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 9.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,03 auf 43,32 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,08 auf 46,37 Dollar anzog.







Bildquellen: Peeradach Rattanakoses / Shutterstock.com, Invesco