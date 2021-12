Goldpreis: Ruhiger Handel vor US-Konjunkturdaten

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Am frühen Morgen meldete China aktuelle Inflationszahlen für den Monat November. Mit 2,3 Prozent p.a. fiel die Teuerungsrate etwas geringer als erwartet aus. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten war nämlich mit einem Preisanstieg um 2,5 Prozent gerechnet worden. Am Nachmittag könnten aktuelle US-Arbeitsmarktdaten (14.30 Uhr) dem Goldpreis neue Impulse verleihen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe von 222.000 auf 215.000 reduziert haben. Ein anderer wichtiger Konjunkturtermin wirft bereits heute seinen Schatten voraus: die für den morgigen Freitag anberaumten Zahlen zur US-Inflation (November). Sollte die Teuerungsrate vom prognostizierten Erwartungswert in Höhe von 6,8 Prozent p.a. stark abweichen, dürfte sich dies auch auf den Goldpreis sowie die Fed-Sitzung in der kommenden Woche stark auswirken.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 1,40 auf 1.786,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rebound geht weiter

Der fossile Energieträger zeigt sich den vierten Handelstag in Folge mit positiven Vorzeichen. Nachlassende Sorgen hinsichtlich der hochansteckenden Omikron-Variante waren hierfür verantwortlich. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer in Form einer (dritten) Booster-Impfung würde laut einer aktuellen Studie aus Israel auch einen hohen Schutz gegen die neue Virusvariante bieten. In einigen Ländern wurden dennoch weitergehende Restriktionen beschlossen. Von einer generellen Entwarnung kann daher noch nicht gesprochen werden.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,58 auf 72,94 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,46 auf 76,28 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pics-xl / Shutterstock.com, Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com