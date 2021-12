Goldpreis: Unterhalb von 1.800 Dollar in Lauerstellung

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Gestiegene US- Renditen bremsten das gelbe Edelmetall aufgrund der damit verbundenen höheren Opportunitätskosten (Stichwort "Zinsverzicht") aus. Trotz wachsender Sorgen, dass die Omikron-Variante zu Restriktionen der Wirtschaft - und damit zu erheblichen Einbußen führen könne - gab es bislang noch keine sonderlich starke Flucht in die Krisenwährung Gold zu beobachten. Aus charttechnischer Sicht befindet sich das gelbe Edelmetall in Lauerstellung. Sollte nämlich die bei 1.800 Dollar verlaufende langfristige 200-Tage-Linie signifikant überwunden werden, könnte chartinduziertes Kaufinteresse zu einem deutlich höheren Goldpreis führen. Nun darf man gespannt sein, ob dies noch in diesem Jahr gelingt.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 1,50 auf 1.793,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rebound nach mehrtägiger Baisse

Nachdem der Ölpreis am gestrigen Montag unter seine 200-Tage-Linie gerutscht ist, befindet er sich im frühen Dienstagshandel auf Erholungskurs. Die Ungewissheit, wie sich das Corona-Geschehen durch die neue Omikron-Variante auf die Ölnachfrage auswirken wird, führt an den Märkten weiterhin für eine eher getrübte Stimmung. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die in den USA gelagerten Ölmengen in der vergangenen Woche um ungefähr 2,6 Millionen Barrel reduziert haben.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,07 auf 69,68 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,89 auf 72,41 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, optimarc / Shutterstock.com