Goldpreis: US-Inflationsdaten am Nachmittag

Sie steht um 14.30 Uhr zur Bekanntgabe an und dürfte deutlich über dem von der US-Notenbank angestrebten Zielwert von zwei Prozent p.a. liegen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten wird im Konsens mit einer von 1,7 auf 2,5 Prozent p.a. beschleunigten Inflation gerechnet. Weitere Inflationsdaten sollen am Donnerstag für Deutschland, Frankreich und Italien und am Freitag für die Eurozone veröffentlicht werden. Ob die wachsenden Inflationssorgen dem Goldpreis helfen werden, bleibt abzuwarten. In den vergangenen Wochen reagierte das gelbe Edelmetall vor allem auf die Geschehnisse an der "Zinsfront", wo sich die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen deutlich erhöht haben.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 6,50 auf 1.726,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Handelsbilanzzahlen aus China uneinheitlich

Am frühen Morgen meldete China aktuelle Zahlen zur Handelsbilanz im Monat März. Im Monat März ging es mit den Exporten um 30,6 Prozent p.a. und mit den Importen um 38,1 Prozent p.a. bergauf. Damit fielen die chinesischen Exporte schwächer und die Importe stärker als erwartet aus. Bei den Ölimporten war ein Anstieg von 21 Prozent p.a. gemeldet worden. Nach US-Börsenschluss dürfte der Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Dessen Tenor könnte dann die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,14 auf 59,84 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,16 auf 63,44 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

