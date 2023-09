Goldpreis: Warten auf US-Inflationsdaten

Goldpreis und Ölpreis

Derzeit warten die Akteure an den Goldmärkten auf neue Nachrichten von der "US-Inflationsfront". Diese stehen am Mittwoch und Donnerstag zur Bekanntgabe an.

von Jörg Bernhard



Morgen erfahren die Investoren, wie sich im August die Konsumentenpreise (14.30 Uhr) entwickelt haben. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Teuerungsrate von 3,2 auf 3,6 Prozent p.a. beschleunigt haben, während bei der Kerninflation ein Rückgang von 4,7 auf 4,3 Prozent p.a. prognostiziert wird. Am Donnerstag folgen dann noch die Produzentenpreise. Diese sollen laut Analystenprognosen um 1,2 Prozent (Juli: +0,8 Prozent) angestiegen sein. Die US-Notenbanker treffen sich am 20. September um über die weitere Geldpolitik zu entscheiden. Eine Zinspause gilt zwar als hochwahrscheinlich, aber eine höher als erwartete Inflation würde das Risiko einer erneuten Zinserhöhung noch in diesem Jahr signifikant erhöhen.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit leicht nachgebenden Notierungen. Bis 8.10 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 4,90 auf 1.942,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Auf Erholungskurs

Höhere Leitzinsen könnten nicht nur den Goldpreis, sondern auch die Ölnachfrage tendenziell belasten. Die wirtschaftliche Schwächephase in China wird derzeit durch die angespannte globale Versorgungslage kompensiert. Zur Erinnerung: Russland und Saudi-Arabien haben für den Rest des Jahres eine Förderkürzung um insgesamt 1,3 Millionen Barrel pro Tag angekündigt. Auf kurze Sicht dürften die Akteure an den Ölmärkten mit Spannung den Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) erwarten. Laut einer von der Nachrichtenagentur Reuters durchgeführten Umfrage unter Analysten sollen sich die in den USA gelagerten Ölmengen um ungefähr zwei Millionen Barrel reduziert haben.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 8.10 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,30 auf 87,59 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,23 auf 90,87 Dollar anzog.





