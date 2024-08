Goldpreis und Ölpreis

Der Goldpreis befindet sich auf gutem Weg, das zweite Wochenplus in Folge zu erzielen. Aktuell beläuft sich dieses auf 3,0 Prozent.

von Jörg Bernhard



Vor den am Nachmittag zur Bekanntgabe anstehenden US-Inflationsdaten tendiert die Krisenwährung allerdings etwas schwächer, was vor allem auf das von 2,3 auf 2,5 Prozent nach oben revidierte US-Wirtschaftswachstum zurückzuführen war. Die deutsche Inflationsrate befindet sich hingegen weiterhin auf Talfahrt und rutschte im August mit 1,9 Prozent sogar unter die von der EZB gewünschte Ziel-Rate von zwei Prozent. Am Vormittag erfahren die Marktakteure, wie sich in der Eurozone die Teuerung entwickelt hat. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sie sich von 2,6 auf 2,2 Prozent p.a. reduziert haben. Für ein besonders hohes Maß an Spannung sorgen aber vor allem die für den Nachmittag anberaumten Zahlen zur US-Inflation, schließlich wird jenseits des Atlantiks vor allem über die Höhe der Zinssenkung spekuliert. Aktuell gilt eine Reduktion um 25 Basispunkte als wahrscheinlichstes Szenario.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit schwächeren Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 12,30 auf 2.548,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Anhaltende Nachfragesorgen

Eingetrübte Konjunkturperspektiven im Land des weltweit wichtigsten Ölimporteurs China, bremsen die Erholungstendenz des fossilen Energieträgers weiterhin aus. Obwohl in Libyen mittlerweile nur noch die Hälfte der gewohnten Ölmengen exportiert wird und der Irak für September eine Reduktion seiner Förderquoten angekündigt hat, notiert der Ölpreis weiterhin deutlich unter seinem Jahreshoch. Am Abend wird die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch dem Ölpreis möglicherweise neue Impulse verleihen.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,29 auf 76,20 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,31 auf 79,13 Dollar anzog.





