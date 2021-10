Goldpreis: Zweiter Wochengewinn in Folge wahrscheinlich

Die Marke von 1.800 Dollar dürfte sich allerdings als schwierige Hürde erweisen, da derzeit in erster Linie spekulatives Kapital in Gold fließt. Dies ist vor allem auf die anhaltende Dollarschwäche zurückzuführen. Deutlich höheren Zuspruch erfuhr nach dem Handelsstart des ersten Bitcoin-ETFs die Kryptowährung Nummer eins. Die Genehmigung weiterer Wertpapiere durch die SEC könnte diesen Trend verstärken und die Anziehungskraft von Gold weiter schwächen. Am Abend erfahren die Marktakteure durch den Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr), wie sich die Stimmung bei Gold- und Bitcoin-Futures in der Woche zum 19. Oktober entwickelt hat. Am Nachmittag könnten dem Goldpreis zudem Markit-Einkaufsmanagerindizes (15.45 Uhr) neue Impulse verleihen.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 5,70 auf 1.787,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Vor dem Wochenende im Minus

Weil sich die Lage an den Kohle- und Gasmärkten etwas entspannt hat, verzeichnete Rohöl ein leicht rückläufiges Nachfrageinteresse. In Cushing (Oklahoma), dem Lieferpunkt für WTI-Rohöl, sind allerdings die gelagerten Ölreserven mit 31,2 Millionen Barrel mittlerweile auf den niedrigsten Wert seit drei Jahren zurückgefallen, was die angespannte Versorgungslage besonders gut zum Ausdruck bringt. Wie freitags üblich, wird die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten (19.00 Uhr) kommunizieren und könnte dadurch neue Hinweise über die aktuelle Versorgungslage an den Energiemärkten liefern. Bei Überraschungen dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,51 auf 81,99 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,67 auf 83,94 Dollar zurückfiel.





