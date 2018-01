Experte: Goldpreis könnte 2018 positiv überraschen

Anzeige Gold kaufen Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. zum Shop

Gold gilt als "sicherer Hafen" und wird deshalb insbesondere in Krisenzeiten gerne gekauft. Aber auch zum jetzigen Zeitpunkt kann nach Meinung des Fondsmanagers Ned Naylor-Leyland der Erwerb von Gold sinnvoll sein, etwa aus Gründen der Portfolio-Diversifikation. Er verweist darauf, dass die Korrelation von Gold oder sogar Goldaktien zu anderen Anlageklassen gering ist.

US-Zinspolitik im Fokus

Ein weiteres Kaufargument könne laut dem Fondsmanager bei Old Mutual Global Investors die Zinspolitik der US-Notenbank liefern. Denn die US-Realzinsen beeinflussen den Goldpreis: Ist der Anleihemarkt überwiegend der Meinung, dass der Dollar an Kaufkraft verlieren wird, so legt der Goldpreis zu.

Ned Naylor-Leyland verweist darauf, dass die Marktteilnehmer für 2018 von vier Zinserhöhungen durch die US-Fed ausgehen. Sollten aber die Währungshüter diese Erwartungen enttäuschen und weniger Zinsschritte beschließen, dürfte dies den Goldpreis antreiben. Wie die "Neue Züricher Zeitung" (NZZ) berichtet, sieht Naylor-Leyland angesichts der derzeitigen geopolitischen Risiken die Gefahr, dass genau dieses Szenario eintritt.

Technische Faktoren

Daneben würden auch technische Indikatoren wie der langfristige gleitende Durchschnitt, oder die Konstellation aus steigender Dynamik und fragilem Sentiment, für einen Anstieg beim Goldpreis sprechen, so der Experte. In der Vergangenheit wären sie tendenziell ein guter Hinweisgeber für die weitere Renditeentwicklung gewesen.

Vielleicht sogar Goldaktien?

Risikobereitere Anleger könnten sich auch Goldaktien näher anschauen. Diese schwanken üblicherweise zwei- bis fünfmal so stark wie der Kurs des zugrundeliegenden Edelmetalls, erklärte der Fondsmanager.

Im vergangenen Jahr hatten sich Gold- und Silberminenaktien nur schwach entwickelt. Doch wenn der Goldpreis in 2018 tatsächlich ansteigt, könnten die Edelmetall-Aktien zu einer beeindruckenden Erholungsrally ansetzen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Helen Filatova / Shutterstock.com, Peeradach Rattanakoses / Shutterstock.com, tankist276 / Shutterstock.com