Ölpreise sinken deutlich - WTI-Preis fällt auf Tief seit 21 Jahren

Analysten begründeten den Einbruch sowohl mit dem starken Einbruch der Erdölnachfrage infolge der Corona-Krise als auch mit Zweifeln an der Reaktion großer Ölproduzenten auf die Krise. Als Folge der globalen Ölschwemme drohen zudem die Lagerkapazitäten knapp zu werden.

Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) texanisches Leichtöl (WTI) zur Lieferung im Mai kaum mehr als 10 US-Dollar und damit so wenig seit dem Jahr 1986 nicht mehr. Das waren gut acht Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Juni-Lieferung fiel wesentlich schwächer um 1,68 Dollar auf 26,57 Dollar.

Der Mai-Kontrakt für WTI-Rohöl läuft an diesem Dienstag aus. Marktanalysten verwiesen daher auch auf typische Preisschwankungen vor einem Kontraktwechsel. Der folgende Juni-Kontrakt notierte am Montag deutlich höher bei 22,80 Dollar. Auch schwankte er nicht so stark im Preis wie der Mai-Future.

Allerdings untermauert der Preisverfall des WTI-Mai-Kontrakts auch die grundlegende Lage am Erdölmarkt. Diese ist gekennzeichnet durch ein viel zu hohes Angebot bei stark fallender Nachfrage. Die Corona-Krise sorgt für einen globalen Konjunktureinbruch, was eine rückläufige Öl-, Benzin- und Dieselnachfrage bewirkt.

Zwar haben große Erdölproduzenten wie Russland und Saudi-Arabien unlängst deutliche Förderkürzungen angekündigt. Experten zweifeln aber, ob die Reduzierungen ausreichen, um Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen.

Insbesondere in den USA drohen die Erdöllager aus allen Nähten zu platzen. Seit Ende Februar sind die Lagerbestände im wichtigen Auslieferungsort Cushing um fast 50 Prozent gestiegen. Infolgedessen fallen in der ölreichen Region Texas die gezahlten Abnahmepreise immer weiter. Mittlerweile geht sogar die Furcht um, dass vereinzelt bald negative Preise bei Rohölabnahme fällig werden, falls die Lagerkapazitäten noch weiter schrumpfen.

Preiskrieg verschärft Turbulenzen am Ölmarkt

In den vergangenen Monaten ist der Preis für WTI um fast drei Viertel abgestürzt. Verschärft wurde der Verfall durch den Preiskrieg zwischen den großen Förderländern Saudi-Arabien und Russland. Weil sich die "OPEC+", zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Förderländer wie Russland gehören, Anfang März nicht auf eine Förderbremse einigen konnte, drehte Saudi-Arabien den Ölhahn zeitweise bis zum Anschlag auf. Dies brockte WTI und der Ölsorte Brent aus der Nordsee anschließend einen Tagesverlust jeweils knapp 25 Prozent ein.

Ein Ende der Talfahrt sei nicht in Sicht, warnte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. "Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Preis für WTI auf zehn Dollar fällt." Der entscheidende Faktor seien die Fördermengen in den USA, die nicht zur "OPEC+" gehören. Zwar sei die Zahl der US-Bohrungen im Vergleich zu ihrem Hoch von Dezember 2018 um gut die Hälfte zurückgegangen, liege aber noch knapp 40 Prozent über dem Tief von 2016. "Das Besondere hierbei ist, dass man nicht einfach einen Schalter umlegen kann." Wegen des technisch aufwendigen Fracking-Verfahrens und vertraglicher Verpflichtungen dauere die Stilllegung einer Bohrung einige Zeit. US-Schieferölförderer haben bereits Investitionen drastisch zusammengestrichen, um Kosten zu sparen. Sie benötigen Experten zufolge einen Ölpreis von etwa 50 Dollar, um profitabel zu arbeiten. Einige Firmen mussten bereits aufgeben.

Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets warnte allerdings davor, den aktuellen WTI-Preissturz überzubewerten, da hier technische Faktoren eine Rolle spielten. "Die Lieferpreise im Mai dürften aufgrund der Tatsache, dass die USA gerade 97 Prozent der Menschen unter Lockdown stellt, sehr gering ausfallen." Bei den Terminkontrakten für Juni und Juli sei die Lage weniger dramatisch. Sie kosteten 23,01 und 27,96 Dollar.

Frankfurt (Reuters) / NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: sacura / Shutterstock.com