Rohstoff verteuert sich

Ein weiter steigender Ölpreis hätte nach Einschätzung von IW-Wirtschaftsforschern erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft.

Für den Fall, dass der Ölpreis der Sorte Brent auf 100 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) ansteigt, rechnet das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) damit, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3 Prozent im Jahr 2026 und 0,6 Prozent 2027 geringer ausfällt. Zu diesem Ergebnis kommt eine IW-Simulation, die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorliegt. Grundlage der Modellrechnungen waren Daten des Beratungsunternehmens Oxford Economics.

Wer­bung Wer­bung

Insgesamt wäre das den Angaben nach ein Verlust an gesamtwirtschaftlicher Leistung von real etwa 40 Milliarden Euro über zwei Jahre. Die Verbraucherpreise wären 2026 um 0,8 Prozent und 2027 um 1,0 Prozent höher.

Würde der Ölpreis auf 150 US-Dollar pro Barrel steigen, so beliefen sich die Kosten für die deutsche Wirtschaft 2026 auf 0,5 Prozent des BIP und 2027 auf 1,3 Prozent. Das entspräche einem Verlust an Wirtschaftsleistung von real über 80 Milliarden Euro in zwei Jahren. Die Verbraucherpreise würden 2026 um 1,6 Prozent und 2027 um 1,9 Prozent höher liegen.

Iran-Krieg macht Öl teurer

Seit der Konflikt im Nahen Osten am Samstag eskaliert ist, steigen die Preise für Öl. Ein Barrel des für den europäischen Markt wichtigen Öls der Sorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Mai wurde am Mittwoch bei 81,80 US-Dollar gehandelt. Das ist etwa 12 Prozent teurer als vor den Angriffen der USA und Israels auf den Iran am Wochenende. Am Dienstag hatte die Notierung bei 85,12 Dollar zeitweise den höchsten Stand seit Juli 2024 erreicht.

Wer­bung Wer­bung

Am Morgen zeigt sich WTI bei 76,30 US-Dollar je Barrel und damit 2,2 Prozent höher. Brent wird mit 82,95 US-Dollar 0,45 Prozent über dem Vortageswert gehandelt.

Gaspreis steigt wieder - Straße von Hormus bleibt Hauptsorge

Der Preis für europäisches Erdgas ist am Donnerstag nach einem Rückgang am Vortag wieder gestiegen. An der Börse in Amsterdam legte die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat im Vormittagshandel um fast drei Prozent auf 50,15 Euro je Megawattstunde (MWh) zu. Zu Handelsbeginn hatte der Preis noch deutlich höher bei 55,10 Euro gestanden.

Mit dem aktuellen Preisanstieg hat sich europäisches Erdgas seit Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran am vergangenen Wochenende um mehr als 50 Prozent verteuert.

Wer­bung Wer­bung

Die globalen Energiemärkte sind durch den Krieg, der nun schon sechs Tage andauert, ohne dass eine baldige Lösung in Sicht ist, stark beeinträchtigt. In den ersten Handelstagen der Woche war Preis für europäisches Erdgas allerdings noch zeitweise deutlich stärker gestiegen. Am Dienstag hatte er zeitweise bei über 65 Euro den höchsten Stand seit gut drei Jahren erreicht, wegen eines fortgesetzten Lieferstopps von Flüssiggas aus dem wichtigen Förderland Katar.

Zudem bleibt die Lage an der Straße von Hormus im Fokus der Rohstoffmärkte, durch die ein großer Teil des globalen Handels mit Flüssiggas (LNG) verläuft. Der Schiffsverkehr durch diese Wasserstraße ist nahezu zum Erliegen gekommen. Die faktische Blockade der Wasserstraße hat zudem Förderländer gezwungen, ihre Produktion zu drosseln.

Zuletzt meldeten die iranischen Revolutionsgarden einen Angriff auf einen Öltanker im Norden des Persischen Golfs. Auf dem Webportal Garden heißt es, das Schiff stehe in Flammen. Die Revolutionsgarden erneuerten ihre Drohung, im Kriegsfall die Straße von Hormus zu kontrollieren. Schiffe der USA, Israels, europäischer Staaten und ihrer Verbündeten hätten keine Erlaubnis für eine Durchfahrt und würden angegriffen.

"Eine Lösung für die Wiedereröffnung der Straße von Hormus ist nicht in Sicht, daher wächst die Angst vor zu geringen LNG-Lieferungen täglich", sagte Arne Lohmann Rasmussen, Chefanalyst bei Global Risk Management, ein Unternehmen, das sich auf die Absicherung von Preisrisiken auf dem Energiemarkt spezialisiert hat.

DÜSSELDORF (dpa-AFX)