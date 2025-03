Zollstreit im Fokus

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt.

Sie setzten damit die Stabilisierung seit Beginn der Woche fort, nachdem sie in der vergangenen Woche deutlich gefallen waren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete 70,89 US-Dollar. Das waren sechs Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im April fiel um zehn Cent auf 67,58 Dollar.

Die jüngste Eskalation im Zollstreit zwischen den USA und Kanada konnte die Notierungen am Ölmarkt nicht stärker belasten. Nach den von US-Präsident Donald Trump verhängten Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent sind zuletzt kanadische Gegenzölle in Kraft getreten.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern bleibt die Sorge über mögliche Folgen der Zollpolitik der neuen US-Regierung weiter ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Die Risiken würden weiter bestehen bleiben, da mögliche Zölle den Ausblick für die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft trüben, sagte Charu Chanana, Anlagestratege bei der Saxo Bank.

