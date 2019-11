The Digital Leaders: Mit diesen Aktien investieren Sie in die Gewinner der Digitalisierung

Der Digital Leaders Funds (DLF) rangiert derzeit im Morningstar-Rating "Aktien weltweit Standardwerte Blend" auf den vordersten Plätzen. Im Börsenseminar am 27. November stellte Baki Irmak, Co-Founder und Fondsmanager des DLF, eine Auswahl seiner Favoriten vor. Er erläuterte eingehend, nach welchen Kriterien er und sein Team die Digital Leaders filtert und in welche Unternehmen der Digital Leaders Fund investiert.

Neben Unternehmen wie Facebook oder Apple, iRobot und anderen "Digital Business Leaders" ging Irmak unter anderem auch auf so­genannte "Digital Transformation Leaders" wie BBVA oder Walt Disney sowie "Digital Enablers" à la mongoDB oder Twilio ein. Zum Ende des Webinars beantwortete der Fondsmanager zudem ausgewählte Teilnehmer­fragen und erläuterte dabei unter anderem, wie er die Aussichten der unter deutschen Anlegern viel­beachteten Wirecard-Aktie einschätzt.

Baki Irmak - Ihr Experte im Online-Seminar

Baki Irmak ist Co-Founder und Fonds­manager des The Digital Leaders Fund. Zuvor war er viele Jahre in leitender Funktion für den Deutsche Bank Konzern und DWS tätig. Zuletzt u.a. als Global Head of Digital Business für die Deutsche Asset & Wealth Management und Mitglied im Digital Executive Committee der Deutschen Bank in London. Seine berufliche Laufbahn hat er als Fondsmanager für Technologie, Tele­kommuni­kation und Medien für BHF Trust begonnen. Danach war er Fonds­manager bei der Commerzbank und ABN Amro.





