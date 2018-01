NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel auf "Underperform" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. De massive Anteilsverkauf von Konzernchef Brian Krzanich habe zum damaligen Zeitpunkt Ende November zwar für Aufmerksamkeit gesorgt, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einen bitteren Nachgeschmack hinterlasse er aber vor allem jetzt nach Bekanntwerden der Sicherheitsprobleme von Prozessoren. Die Verkäufe würden nun sprichwörtlich mit dem Mikroskop untersucht. Aber auch unabhängig von der aktuellen Nachrichtenlage seien massive Verkäufe eines Insiders kein gutes Zeichen./ag/la



Datum der Analyse: 10.01.2018



