DAX 24.923 +0,1%ESt50 6.238 +0,5%MSCI World 4.818 +0,1%Top 10 Crypto 8,2015 +1,6%Nas 25.871 +0,2%Bitcoin 55.009 +0,9%Euro 1,1426 +0,1%Öl 77,36 -2,7%Gold 4.108 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg im Blick: DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneins -- TKMS: Haushaltsausschuss billigt Fregattenkauf -- VW berät über Sparpläne -- Intel, BYD, NVIDIA, SpaceX, SK hynix, DEUTZ im Fokus
Top News
Fielmann-Aktie etwas leichter: Gedämpfte Kauflust der Verbraucher belastet Ausblick Fielmann-Aktie etwas leichter: Gedämpfte Kauflust der Verbraucher belastet Ausblick
RWE-Aktie unbeeindruckt: Experte hebt Kursziel an RWE-Aktie unbeeindruckt: Experte hebt Kursziel an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
69,06 EUR -0,46 EUR -0,66 %
STU
63,66 CHF -0,54 CHF -0,84 %
BRX
finanzen.net zero
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 137,68 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ASUV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN BE0974293251

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BUDFF

Bernstein Research

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

10:26 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
69,06 EUR -0,46 EUR -0,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 88 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem volatilen ersten Quartal hätten sich die Aktien des europäischen Bier- und Spirituosensektors im zweiten Jahresviertel gut erholt und besser abgeschnitten als der Bereich Basiskonsumgüter, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das neue Kursziel für die Papiere des Brauereikonzerns reflektiere die Verlagerung seines Bewertungshorizonts in die Zukunft./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 22:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 04:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
97,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
69,12 €		 Abst. Kursziel*:
40,34%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
69,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,46%
Analyst Name:
Trevor Stirling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

10:26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
07.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
07.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
01.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold Deutsche Bank AG
30.06.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net So schätzen Analysten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein
TraderFox Stocks in Action: AB Inbev, Vestas, Siemens Energy, BASF und Knorr-Bremse.
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
TraderFox Anpfiff fürs Depot: Mit diesen Aktien spielt die Fußball-WM 2026 die Börse an!
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Zacks AB InBev Bolsters Position With Premiumization and Digital Expansion
Zacks Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Value Stock
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Momentum Stock
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Value Stock
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Growth Stock
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Momentum Stock
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Growth Stock
RSS Feed
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) zu myNews hinzufügen