AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 137,68 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 88 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem volatilen ersten Quartal hätten sich die Aktien des europäischen Bier- und Spirituosensektors im zweiten Jahresviertel gut erholt und besser abgeschnitten als der Bereich Basiskonsumgüter, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das neue Kursziel für die Papiere des Brauereikonzerns reflektiere die Verlagerung seines Bewertungshorizonts in die Zukunft./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 22:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 04:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
97,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
69,12 €
|Abst. Kursziel*:
40,34%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
69,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,46%
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|10:26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|10:26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|10:26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG