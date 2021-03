Aktie in diesem Artikel adidas 292,00 EUR

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Adidas nach Jahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Die für 2020 vorgestellten Ergebnisse und der Ausblick auf 2021 entsprächen in etwa den Erwartungen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Rahmen des nun anstehenden Kapitalmarkttags werde mit einem neuen fünfjährigen Strategieplan des Sportartikelkonzerns gerechnet./tih/ck