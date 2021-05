Aktie in diesem Artikel adidas 279,65 EUR

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Das erste Quartal des fränkischen Sportartikelherstellers sei sehr stark ausgefallen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Trotz anhaltender Unsicherheiten sei in allen Regionen der Umsatz gewachsen./mf/ck