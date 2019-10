PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Adidas mit "Neutral" und einem Kursziel von 285 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Im Vergleich zu anderen Sektorwerten sei Adidas derzeit recht niedrig bewertet, schrieb Analyst Warwick Okines in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings dürfte die Aktie des Sportartikelkonzerns in den kommenden zwölf Monaten nicht das attraktivste Branchenpapier sein. In puncto Umsatzwachstum sei Adidas hinter Nike und Puma zurückgefallen./kro/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2019



