LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Adidas von 300 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Andreas Inderst verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Neubewertung der Papiere des Wettbewerbers Nike. Er rechnet damit, dass der deutsche Sportartikelhersteller zur Vorlage seiner Quartalszahlen im November sein Ziel für das Jahresumsatzwachstum einengen wird./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10. 2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10. 2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





