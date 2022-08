ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2568 Euro belassen. Interessant werde insbesondere, wie das Lockdown-Ende in weiten Teilen der Welt das Wachstum der Onlinezahlungen getroffen habe, schrieb Analyst Michael Briest in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht des Zahlungsabwicklers Mitte August./ag/mis