DAX 25.494 +0,5%ESt50 6.297 +0,2%MSCI World 4.790 -0,1%Top 10 Crypto 8,3390 -2,0%Nas 24.932 -0,2%Bitcoin 55.751 -0,5%Euro 1,1367 +0,0%Öl 86,06 -2,6%Gold 4.043 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Berichtsssaison im Fokus: DAX stärker -- Asiens Börsen schwächer -- Mercedes übertrifft Margen-Erwartungen -- DroneShield mit Rekordumsatz -- Chiptitel, Apple, SpaceX, CXMT, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Barclays-Aktie gibt dennoch nach: Nach Gewinnplus noch höhere Erträge erwartet Barclays-Aktie gibt dennoch nach: Nach Gewinnplus noch höhere Erträge erwartet
Schutz vor dem KI-Rücksetzer: Jefferies rät zu Dividenden-Schwergewichten - diese Aktien stechen heraus Schutz vor dem KI-Rücksetzer: Jefferies rät zu Dividenden-Schwergewichten - diese Aktien stechen heraus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Air Liquide Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
172,30 EUR -4,34 EUR -2,46 %
STU
160,74 CHF -4,24 CHF -2,57 %
BRX
finanzen.net zero
Air Liquide jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 112,37 Mrd. EUR

KGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850133

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120073

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIQUF

Jefferies & Company Inc.

Air Liquide Buy

11:11 Uhr
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
172,30 EUR -4,34 EUR -2,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Das Wachstum des Industriegaseherstellers sei im zweiten Quartal höher als erwartet ausgefallen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand habe weiter zugelegt./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
204,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
172,00 €		 Abst. Kursziel*:
18,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
172,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,40%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
191,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

11:11 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
10:26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
09.07.26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

dpa-afx Zukauf treibt Air Liquide-Aktie dennoch unter Druck: Leichtes Umsatzplus im ersten Halbjahr Air Liquide-Aktie dennoch unter Druck: Leichtes Umsatzplus im ersten Halbjahr
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Air Liquide auf 189 Euro - 'Outperform'
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Air Liquide-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor einem Jahr abgeworfen
Zacks Air Liquide Invests EUR 200M to Support SK hynix AI Memory Expansion
Zacks Is Air Liquide (AIQUY) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
Korea Times Hyundai Motor, Air Liquide strengthen partnership for hydrogen ecosystem expansion
RSS Feed
Air Liquide S.A. zu myNews hinzufügen