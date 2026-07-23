Jefferies & Company Inc.

Air Liquide Buy

11:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Das Wachstum des Industriegaseherstellers sei im zweiten Quartal höher als erwartet ausgefallen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand habe weiter zugelegt./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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