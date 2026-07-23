Air Liquide Aktie
Marktkap. 112,37 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Das Zahlenwerk des französischen Gase-Herstellers im zweiten Quartal und ersten Halbjahr habe weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Vor dem Hintergrund der starken Kursentwicklung der Aktie seit Jahresbeginn könnte dies ihm zufolge daher nun zu Gewinnmitnahmen führen./ck/rob/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:17 / BST E
rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:19 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Neutral
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
160,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
172,56 €
|Abst. Kursziel*:
-7,28%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
171,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,78%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
191,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Air Liquide Neutral
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|Air Liquide Buy
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|17.07.26
|Air Liquide Outperform
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|18.06.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Air Liquide Buy
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|08.06.26
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|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Air Liquide Neutral
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