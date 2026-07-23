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Air Liquide Aktie

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171,64 EUR -5,00 EUR -2,83 %
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159,98 CHF -5,00 CHF -3,03 %
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Marktkap. 112,37 Mrd. EUR

KGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
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WKN 850133

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ISIN FR0000120073

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Symbol AIQUF

JP Morgan Chase & Co.

Air Liquide Neutral

10:26 Uhr
Air Liquide Neutral
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
171,64 EUR -5,00 EUR -2,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Das Zahlenwerk des französischen Gase-Herstellers im zweiten Quartal und ersten Halbjahr habe weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Vor dem Hintergrund der starken Kursentwicklung der Aktie seit Jahresbeginn könnte dies ihm zufolge daher nun zu Gewinnmitnahmen führen./ck/rob/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:17 / BST E

rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:19 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Neutral

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
172,56 €		 Abst. Kursziel*:
-7,28%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
171,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,78%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
191,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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