Jefferies & Company Inc.

Akzo Nobel Hold

09:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Chris Counihan hat die Preise für die von Akzo Nobel hergestellten Farben der Marke Dulux in verschiedenen europäischen Großmärkten und im Online-Portal der Niederländer über knapp zwei Jahre beobachtet, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb. Alles in allem kommt der Analyst zu dem Schluss, dass das Preis-Rohmaterial-Verhältnis eine zunehmende Unterstützung für die Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2025 und folgende darstellen dürfte./rob/ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2025 / 10:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

