DAX 25.647 +1,4%ESt50 6.205 +1,4%MSCI World 4.950 +0,6%Top 10 Crypto 11,03 +1,6%Nas 26.711 +1,1%Bitcoin 75.284 +1,9%Euro 1,1221 -0,2%Öl 108,5 -0,3%Gold 4.131 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Akzo Nobel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Akzo Nobel Aktien-Sparplan
60,90 EUR +2,52 EUR +4,32 %
STU
60,20 EUR +2,46 EUR +4,26 %
GVIE
finanzen.net zero
Akzo Nobel jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 10,04 Mrd. EUR

KGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2PB32

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0013267909

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AKZOF

JP Morgan Chase & Co.

Akzo Nobel Overweight

14:31 Uhr
Akzo Nobel Overweight
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
60,90 EUR 2,52 EUR 4,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Sowohl die Zahlen für das dritte als auch der Ausblick auf das vierte Quartal lägen nahe an den Konsensschätzungen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Dies sollte die Anleger mit Blick auf die nahende Fusion des Lack- und Farbenherstellers mit US-Konkurrent Axalta beruhigen./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Overweight

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
60,00 €		 Abst. Kursziel*:
20,00%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
60,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,23%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

15:11 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
14:31 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:01 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
14.10.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

finanzen.net Ausblick: Akzo Nobel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Erste Schätzungen: Akzo Nobel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Akzo Nobel-Aktie angepasst
finanzen.net Akzo Nobel-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August
finanzen.net So schätzen Analysten die Akzo Nobel-Aktie ein
finanzen.net Akzo Nobel stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx Akzo Nobel-Aktie im Plus: Nippon Paint wirbt erneut - Konzern hält an Axalta-Fusion fest
Business Times Akzo Nobel to sell South-east Asia paints business to Nippon Paint for US$1.35 billion
Business Times Nippon Paint said to offer US$8.6 billion for Akzo Nobel paint arm
Benzinga Dulux Paint Parent Akzo Nobel And Axalta Merge To Form $25 Billion Coatings Giant
RSS Feed
Akzo Nobel N.V. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.