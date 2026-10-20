Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 10,04 Mrd. EURKGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Sowohl die Zahlen für das dritte als auch der Ausblick auf das vierte Quartal lägen nahe an den Konsensschätzungen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Dies sollte die Anleger mit Blick auf die nahende Fusion des Lack- und Farbenherstellers mit US-Konkurrent Axalta beruhigen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Akzo Nobel Overweight
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
60,00 €
|Abst. Kursziel*:
20,00%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
60,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,23%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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