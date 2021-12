Aktie in diesem Artikel Allianz 200,70 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 237 Euro belassen. Erwartungsgemäße Ergebnisziele trotz eines "Solvabilitätsboosts", lobte Analyst Will Hardcastle am Freitag in einer ersten Reaktion die neuen Dreijahresziele der Münchner. Damit steige die finanzielle Flexibilität./ag/tih