ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Allianz nach der Berichtssaison der europäischen Versicherer von 246 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Will Hardcastle passte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für die Sektorunternehmen entsprechend an. Die Schäden durch Naturkatastrophen seien hoch gewesen, vor allem in Europa. Es gebe aber keine klaren Anzeichen dafür, dass die Versicherer versuchten, den Schadenbetrag, bei dessen Überschreitung der Rückversicherer leistungspflichtig werde, zu senken./la/gl

