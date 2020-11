Aktie in diesem Artikel Allianz 191,64 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Allianz nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 210 Euro belassen. Die Kennziffern hätten signalisiert, dass der Versicherer in dem krisenhaften Umfeld robust aufgestellt sei, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sofern es nicht zu einer zweiten Welle der Covid-19-Pandemie beziehungsweise zu erneuten "Lockdowns" komme, stünden die Chancen für ein verbessertes zweites Halbjahr gut./edh/he