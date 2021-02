Aktie in diesem Artikel Allianz 195,76 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz SE nach Zahlen für 2020 von 210 auf 238 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versicherer habe mit einem nur moderaten Gewinnrückgang in dem von der Pandemie geprägten Umfeld die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells unter Beweis gestellt, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/he