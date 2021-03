Aktie in diesem Artikel Allianz 217,00 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Papiere der Allianz SE mit einem fairen Wert von 238 Euro auf "Kaufen" belassen. "Die Übernahme von Aviva Polen mutet zwar recht teuer an, scheint uns aber strategisch sinnvoll", schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/bek