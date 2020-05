Aktie in diesem Artikel Allianz 152,58 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Allianz SE nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 163 Euro belassen. Sowohl der operative Gewinn als auch der Nettoüberschuss sei wie vorab angekündigt ausgefallen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Solvenzquote am Ende des Quartals indes sei schwächer als vom Konsens erwartet./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 02:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2020 / 02:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.