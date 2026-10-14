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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Amazon Buy

11:56 Uhr
Amazon Buy
Aktie in diesem Artikel
Amazon
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Die ungebrochene Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) gebe seinen Kaufempfehlungen für die Aktien der fünf "Hyperscaler" Microsoft, Alphabet , Amazon , Meta und CoreWeave weiterhin Rückenwind, schrieb Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Seine am meisten bevorzugten Werte mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse (EPS) und den Rest des Jahres seien Microsoft und Alphabet./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 13:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 330,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 254,08		 Abst. Kursziel*:
29,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 249,66		 Abst. Kursziel aktuell:
32,18%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 334,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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